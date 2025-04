Cardeais-chave: quem são os chefes do Vaticano até escolha de novo papa

Natural de Sertãozinho, interior de São Paulo, Montanari é funcionário direto do pontífice. Ele é vice-camerlengo e, na ausência do titular Kevin Farrell, o arcebispo brasileiro assume as funções do irlandês.

Montanari foi escolhido pelo papa Francisco em 2013 para ser secretário da Congregação para os Bispos. Em 2020, ele foi nomeado por Francisco como vice-camerlengo. As funções desse cargo e do titular são fundamentais, principalmente no período de Sé Vacante, quando não há nenhum pontífice em atividade.

O arcebispo paulista é formado em direito, economia e filosofia. Montanari também cursou teologia na Universidade Gregoriana, em Roma, e foi ordenado padre em 1989 na sua cidade natal, Sertãozinho.

