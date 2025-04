Lula diz que não quer Guerra Fria e prefere negociar 'com todo mundo'

A nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, nem é conveniente para nenhum país do mundo.

Lula, sobre a atual política externa dos EUA

O chamado "tarifaço" de Trump criou uma espécie de guerra comercial com a China. Além das tarifas protecionistas gerais, Trump também tem pressionado para que países diminuam negócios com a China.

Em sua fala, anterior ao brasileiro, Boric foi no mesmo sentido. "O Chile é contra a guerra comercial, contra politização arbitrária do comércio. Defendemos com muita força nossa autonomia estratégica no mundo, tendo relações com diferentes países e regiões sem ter de escolher entre um e outro", disse o chileno.

Embora se mantenham neutro, Lula e o Itamaraty têm aproveitado o momento para estreitar os laços com a China. Lula recebeu o presidente Xi Jinping pessoalmente em Brasília, depois do G20, no Rio de Janeiro, e deverá ir a Pequim em maio.

"O que nós queremos é estabelecer uma política de cordialidade comercial", disse Lula à imprensa, após a reunião. "Para que a gente possa respeitar os direitos humanos, possa tratar os migrantes com o respeito que eles merecem. O mundo precisa voltar a uma certa normalidade."