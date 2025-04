Novo papa será de diálogo e não haverá retrocesso, diz cardeal

Esses líderes da direita mundial, como Javier Milei, Donald Trump e Jair Bolsonaro, têm uma religiosidade cenográfica. A eles convêm a religiosidade quando ela os aproxima do eleitorado que tem pendores cristãos e segue os valores dela. Nessa hora, convém se aproximar do metafísico.

O que eles estão buscando, porém, é outra coisa: um proselitismo político que os mantenha conectados com esse nicho do eleitorado. A religiosidade é muito forte na Argentina e no Brasil. Nos EUA, também há católicos, evangélicos e protestantes. Então convém a esses líderes manter essa conexão com o divino. Mas todos sabemos, pelos próprios atos, que essa ligação é frágil e cenográfica. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.