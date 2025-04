Papa Francisco é homenageado com projeção em ponto turístico da Argentina

O rabino Daniel Goldman destacou que o pontífice nunca se esqueceu dos imigrantes em suas orações. Em seguida, o púlpito foi ocupado pelos líderes islâmicos Sheij Salim Delgado Dassum e Omar Abboud, que destacaram que Francisco foi "porta-voz da paz em um mundo de guerras".

"Recen por mi":

Porque está reflejado el Papa Francisco en el Obelisco en Buenos Aires, tras su muerte pic.twitter.com/LGqK7BGSwh -- Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) April 22, 2025

Além de líderes religiosos, membros do governo Milei também marcaram presença. O chefe de gabinete do presidente argentino, Guillermo Francos, acompanhou a cerimônia e disse a jornalistas após o evento que "celebrou com o espírito de Francisco". "Acredito que esse diálogo inter-religioso mostra como era sua personalidade", opinou.

Funeral do papa

O funeral do papa Francisco será no próximo sábado (26), informou o Vaticano. A cerimônia começa às 10h, no horário local de Roma (5h no horário de Brasília) e é aberta ao público.

A celebração acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias — e, em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.