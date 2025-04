Teólogo diz que próximo papa não deve ser brasileiro: 'Pouco provável'

Assista à entrevista:

0:00 / 0:00

Onde e quando será o funeral de Francisco

O funeral do papa Francisco será realizado no próximo sábado, informou o Vaticano. A cerimônia começa às 10h, no horário local de Roma (5h no horário de Brasília) e será aberta ao público.

A data e demais detalhes foram decididos em uma reunião de cardeais hoje. O arcebispo irlandês Kevin Joseph Farrell, que ocupa o cargo de Carmelengo, consultou bispos, presbíteros e diáconos para acertar a liturgia fúnebre. As reuniões dos cardeais são presididas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re.

A celebração acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.