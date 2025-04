Papa não via irmã doente cuidada por freiras há 12 anos

A única irmã viva do papa Francisco, María Elena Bergoglio, de 77 anos, não via o primogênito há mais de 12 anos, desde que Mario Jorge Bergoglio foi eleito para comandar a Igreja Católica. Com a saúde debilitada, Mariela, como é chamada por pessoas próximas, vive sob os cuidados de freiras em Buenos Aires, na capital argentina.

O que aconteceu

Mario Jorge Bergoglio e María Regina Sívori tiveram cinco filhos. Francisco era o mais velho e Mariela, a mais nova. Entre eles, vieram Oscar, Marta Regina e Alberto, todos falecidos.

A caçula era dona de casa, mãe de dois filhos e separada. Com a saúde debilitada, hoje é cuidada por freiras e vive em uma instituição religiosa na Grande Buenos Aires.