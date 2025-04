Saía disfarçado e não via TV: coisas que você talvez não saiba sobre o papa

Quando os votos chegaram a dois terços, aconteceu o aplauso esperado, pois afinal eu havia sido eleito papa. E ele [Hummes] me abraçou, me beijou e disse: 'Não se esqueça dos pobres'. Eu lembrei imediatamente de Francisco de Assis. O nome apareceu no meu coração. Para mim, o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e protege a criatura. Papa Francisco, ao explicar escolha do nome, em 2013

Após ser eleito, ele decidiu voltar de ônibus para casa. Francisco deixou a Capela Sistina e dispensou sua limusine oficial para pegar um ônibus para a Casa de Santa Marta, onde os representantes do Vaticano estavam hospedados para o conclave. Ele ainda fez questão de pagar a conta do próprio bolso.

Em 1990, Francisco fez uma promessa para Nossa Senhora e nunca mais assistiu TV. Não havia exceções, nem os jogos de futebol de seu time favorito, o San Lorenzo, ele acompanhava. No entanto, ele ficava sabendo dos resultados pela Guarda Suíça e se informava pelos jornais impressos, toda manhã.

Antes de ser papa, em 2005, o então cardeal Bergoglio foi cotado como sucessor de João Paulo 2º. No livro "O Jesuíta", a biógrafa Francesa Ambrogetti afirmou que ele se sentiu envergonhado com as indicações. Em 2024, ele revelou que seu nome foi usado para bloquear a eleição imediata de Bento 16, já que parte dos cardeais queria um italiano no trono de Pedro.

Francisco teve uma namorada na adolescência. Ele teria sido apaixonado por ela, mas, aos 16 anos, ia para um piquenique com amigos quando resolveu entrar em uma igreja para se confessar. Ali, sentiu-se "iluminado" e decidiu ser padre. Dois anos depois, ele entrou na Companhia de Jesus.

Avesso ao papamóvel, ele vendeu uma Harley Davidson após assumir o papado em 2013. A moto foi dada de presente ao religioso pela fabricante que conhecia seus hábitos de locomoção. No entanto, não se sabe se ele chegou a dar uma voltinha com ela antes de repassá-la.