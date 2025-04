Quando vai ser o enterro do papa Francisco? Saiba data e horário do funeral

Corpo do papa está na capela da residência Santa Marta, com um rosário nas mãos e vestido com a casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça. Caixão foi colocado no local na tarde de ontem, após cerimônia de certificação de morte presidida pelo camerlengo. A colocação do corpo na capela da residência Santa Marta ocorreu como um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver no local, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

O funeral deve reunir cerca de 200 chefes de Estado e de governo. O presidente argentino, Javier Milei, foi o primeiro a confirmar presença e decretou sete dias de luto nacional. Apesar de suas divergências com Francisco, Milei declarou sentir "profunda dor" e elogiou "a gentileza e a sabedoria" do Papa. Assim como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente Lula, também confirmaram a presença Zelensky, Macron e Donald Trump.

Papa Francisco, no Vaticano, em 18 de abril de 2022 Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

Ainda não há data definida para o início do Conclave. Pelas regras do Vaticano, ele deve ocorrer entre 15 e 20 dias após a morte do Papa. No entanto, se todos os cardeais estiverem presentes e houver consenso, o processo pode ser antecipado.

A próxima reunião da Congregação está prevista para as 17h de amanhã (12h no Brasil), após o traslado do corpo. Ao todo, o Colégio de Cardeais é composto por 252 membros, dos quais 135 têm direito a voto no futuro Conclave, que será convocado após as cerimônias fúnebres.