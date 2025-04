Qual foi o conclave mais demorado? Eleição papal já levou quase 3 anos

A indefinição gerou impaciência na população e medidas drásticas. Primeiro trancaram as portas do Palácio Papal de Viterbo, depois racionaram a alimentação dos cardeais. Por fim, removeram parcialmente a cobertura do local. As divisões internas impediram que se formasse a maioria necessária para a escolha do novo pontífice.

Gregório 10º foi eleito em 1º de setembro de 1271. O episódio, inclusive, determinou o conclave como conhecemos nos dias atuais. Gregório 10º estabeleceu as normas da sequência do processo. No decorrer dos séculos, porém, houve alterações, mas sem eliminar a essência.

O conclave mais curto aconteceu em 1503. Júlio 2º foi alçado ao cargo apenas após 10 horas.

O processo tem sido aperfeiçoado no decorrer dos anos. Na década de 1970, o papa Paulo 6º estabeleceu o máximo de 120 cardeais eleitores no conclave. Em 1996, João Paulo 2º estipulou regras mais modernas, mas manteve as diretrizes da Constituição Ubi Periculum, que foi assinada por Gregório 10º.

Os conclaves não ultrapassaram cinco dias de duração no século 20. Os cardeais precisaram de três dias para a escolha de Paulo 6º, em 1963, com seis votações. Com João Paulo 1º, em 1978, foram dois dias, com quatro votações. O sucessor, João Paulo 2º, no mesmo ano, foi eleito em três dias, com oito votações.