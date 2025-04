Irmã do papa não o via há 12 anos e vive cuidada por freiras na Argentina

A caçula não via Jorge Mario desde que ele foi eleito papa. No entanto, as idosas primas Carla e Nella, sobrinhos, sobrinhos-netos chegaram a visitar Francisco em Roma nos últimos anos. Através de María Elena, o papa Francisco era tio do arquiteto Jorge e do comerciante José.

A irmã do papa Francisco, María Elena Bergoglio, em conversa com jornalistas ao lado de seu filho Jorge, em março de 2013 Imagem: Juan Mabromata/AFP

Apesar de ter renovado o passaporte para visitar o irmão, ela foi proibida pelos médicos de encarar a longa viagem de avião. Francisco, por sua vez, nunca retornou à Argentina em meio às demandas do papado e às tensões com os governantes do seu país de origem, segundo o La Nación.

Jorge e "Mariela", como a família chama a irmã caçula de Francisco, se despediram antes que ele partisse para Roma para o conclave que o elegeu. Um dia antes, eles estiveram juntos e María Elena disse ao irmão: "Te vejo quando voltar", contou ao jornalista Francisco Alfaya, hoje da Bloomberg, em 2013. Ela disse que ambos acreditavam que ele retornaria. Francisco teria deixado a casa em Buenos Aires ainda bagunçada, pensando que logo poderia arrumá-la.

Dias depois, ela recebeu em casa pelo noticiário, como o restante do mundo, a notícia de que o irmão era o novo papa. À rede americana CNN, ela disse que havia rezado no passado para que os cardeais não o escolhessem. "Eu não queria que meu irmão partisse. Foi uma posição em que fui um pouquinho egoísta", confessou. Bergoglio recebeu cerca de 40 votos no conclave de 2005 antes que pedisse aos colegas pela eleição de Joseph Ratzinger como Bento 16.

Com os anos, ela acabou abrindo-se à possibilidade de "perder" Jorge Mario para o mundo. Durante o conclave de 2013, do qual o argentino saiu papa Francisco, Mariela rezou "ao Espírito Santo para que interviesse e não ouvisse a mim", relembrou. "E Ele não me ouviu. Fez o que queria", se divertiu ao canal dos EUA.