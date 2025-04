Saiu da missa e pegou o metrô: a história por trás da foto viral do papa

Ele então saiu correndo, pulou as catracas e correu atrás o arcebispo, que embarcou na linha A, a mais antiga do metrô. Os vagões tinham assentos de madeira, e os usuários conviviam com recorrentes problemas de queda de energia elétrica entre as estações —o que Leguizamón definiu como "algo entre o terror e a viagem no tempo".

Foi nesse contexto, com pouca iluminação, que o fotógrafo ficou frente a frente com o futuro papa. E, assim, fez o registro, apesar das limitações. "Eu ainda não estava bem formado, e a câmera não era das melhores", justifica.

Ele afirma que tirou várias fotos em sequência, e muitas não ficaram boas. Mas definiu uma delas como uma "obra de arte", e o registro se tornou algo icônico.

Fotógrafo disse que, na hora, pensou que alguém fosse impedi-lo, mas ninguém reagiu. As pessoas ao redor também não pareciam dar muita importância à presença do arcebispo. "Ele não era nenhum astro do rock", conta.

Leguizamón tentou vender a foto à imprensa, mas ninguém se interessou. "Disseram que importavam mais as fotos na praça". O fotógrafo então guardou a imagem e não pensou mais nela. Pelo menos até cinco anos depois.

Quando Jorge Bergoglio foi escolhido como papa, em 2013, um amigo ligou para Leguizamón lembrando da foto. Desiludido com a profissão, ele passava por um momento financeiro difícil. "Eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, nem para almoçar", conta. No entanto, decidiu tentar. Deu certo.