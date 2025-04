Na Basílica de São Pedro, fiéis encontram fila de 4 h e silêncio absoluto

No corredor central da Basílica, a fila continua. Mais lenta, mais compacta. São centenas de fiéis unidos por um mesmo desejo: ver de perto o corpo de Francisco, o papa que escolheu o nome do santo dos pobres e dedicou seu pontificado aos marginalizados, aos esquecidos, aos que sofrem. Muitos choram em silêncio. Outros sorriem, com gratidão.

23.abr.2025 - Pessoas usam seus smartphones para gravar imagens multimídia perto do caixão enquanto o corpo do Papa Francisco é velado dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: Alberto PIZZOLI / AFP

A despedida dos fiéis transcende as palavras. É um momento em que o tempo parece suspenso, e a fé se manifesta em sua forma mais pura: no silêncio, na presença, na espera. O Conclave está à porta, mas hoje as pessoas só têm em mente uma coisa: dar adeus a Francisco.

Velório aberto ao público

Corpo está exposto desde a manhã de hoje e o horário deve ser estendido além de 0h. Fieis podem ver o caixão do papa Francisco nos seguintes horários: Quarta-feira (23), das 11h (6h no horário de Brasília) à 0h (19h no horário de Brasília); quinta-feira (24), das 7h (2h no horário de Brasília) à 0h (19h no horário de Brasília); e sexta-feira (25), das 7h (2h no horário de Brasília) às 19h (14h no horário de Brasília).

De hoje até sábado será rezado um rosário noturno na Basílica de Santa Maria Maggiore, sempre às 21 horas (horário local). A cada dia, um cardeal diferente conduz a cerimônia, que ocorrerá ao lado de fora da igreja. No sábado, a reza será dentro.