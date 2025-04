Cardeal condenado por corrupção diz que irá ao conclave mesmo com proibição

Becciu afirmou que ficou chocado com a morte do papa. "Agora o papa está na luz do ressuscitado [Jesus Cristo], tendo falecido precisamente durante os dias da Páscoa, e esta certeza conforta-me: agora Francisco vê a verdade dos fatos, sem dúvidas e sem sombras".

Tribunal Penal do Vaticano condenou o cardeal a cinco anos e meio de prisão em primeira instância, em dezembro de 2023, por fraude. Ele foi processo por ter usado dinheiro do Óbolo de São Pedro, órgão de caridade da Igreja Católica, para a compra de um prédio de luxo em Londres. Na época, o cardeal era o "número 2" da poderosa Secretaria de Estado do Vaticano.

Becciu nega as irregularidades e recorreu da sentença. Ele responde ao processo em liberdade.

Como acontece o conclave

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) Imagem: Tibor Bognar/Getty Images

Eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.