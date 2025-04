Como o corpo do papa Francisco será preservado até o funeral no sábado?

O corpo do papa Francisco foi levado hoje para a Basílica de São Pedro, onde será velado até o funeral, marcado para a manhã de sábado. Enquanto isso, ele permanece em um caixão aberto na residência de Santa Marta, no Vaticano, onde tem recebido visitas e homenagens, como do presidente italiano Sergio Mattarella.

Como corpo fica conservado?

Processo de embalsamamento é utilizado para preservar cadáveres. Um conjunto de métodos e técnicas é usado para higienizar e manter a boa aparência do corpo. Com isso, ele fica em condições de ser transportado e apresentado ao público sem sinais óbvios de decomposição.

Líquido à base de formol é injetado no corpo. As substâncias passam por todo o sistema circulatório e ajudam a retirar o sangue do corpo, que saem por uma abertura feita no pescoço, pela veia jugular. O profissional que realiza o processo pode massagear o corpo para auxiliar na drenagem. Agentes conservantes preservam o corpo, e corantes dão uma cor mais realista e natural.