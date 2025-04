Moeda do papa é vendida por 500 euros e fieis ocupam Praça São Pedro

São oito horas da manhã e a Praça São Pedro já começa a ficar tomada. A área em frente à Basílica está completamente lotada — os fiéis começaram a chegar por volta das seis. Entre eles, há quem tenha vindo de longe, como Antônio Nicola, que viajou com a esposa e os dois filhos, de 11 e 7 anos, em uma excursão organizada desde a Romênia. "Estamos tristes porque o Santo Padre partiu, mas nos sentimos abençoados por participar deste momento tão difícil e importante", diz, emocionado.

Antônio conta que a família já tinha organizado a viagem ao Vaticano há meses, mas não imaginava que Francisco partiria agora — ainda mais depois de tê-lo visto no papamóvel no domingo de Páscoa. "Chegamos no sábado passado e vamos embora no domingo. Estamos prontos para enfrentar a fila, que sabemos será longa. Para nós, estar aqui e acompanhar o funeral é também uma forma de aproximar os filhos da fé, para que entendam o valor da religião católica", afirma.

Enquanto milhares de fiéis continuam a chegar, a movimentação nos arredores da Praça revela outro lado deste momento histórico: o comércio de lembranças religiosas. Luigi Di Rosa, siciliano que vive em Roma há dez anos, trabalha no Roma Eterna, loja de souvenirs católicos situada ao lado da Basílica de São Pedro. Ele conta que é a primeira vez que acompanha de perto o funeral de um papa. Apesar de trabalhar com vendas, diz estar chocado com a especulação que já começou. "Abri a internet e me deparei com uma moeda comemorativa do Papa Francisco sendo vendida por 500 euros. É uma coisa horrível!", afirma, indignado.