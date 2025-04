O que é a Cátedra de São Pedro, trono de madeira de onde papa 'governa'

É comum ouvirmos que o papa está no trono de Pedro. A expressão se refere ao lugar de autoridade do papa como sucessor de São Pedro, primeiro líder da Igreja.

O que aconteceu

Também chamado de Cátedra de São Pedro, o trono, localizado na Basílica de São Pedro, em Roma, é uma relíquia histórica e espiritual. Ele simboliza não apenas um assento físico, mas o poder de ensinar, guiar e unir os fiéis em nome de Cristo, de acordo com o catolicismo. "Trata-se de um trono de madeira que, segundo a tradição, foi ocupado por São Pedro. Simboliza a missão que Jesus confiou a ele para guiar a Igreja", afirma dom André dos Santos, presidente da Academia Brasileira de Hagiologia.

Cátedra é sinal de autoridade. Representa o ensino e o cuidado espiritual confiado a Pedro e a seus sucessores. "Cátedra significa cadeira, assento de honra, usado por quem tem autoridade. É, portanto, o símbolo da autoridade e do magistério do bispo. Daí a origem do nome catedral, igreja-mãe, sede permanente do pastor", afirma Santos.