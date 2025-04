Papa morreu na 'Segunda-feira do Anjo'; o que data significa aos católicos?

Na tradição católica, anjos são servos e mensageiros de Deus. Como seres puramente espirituais, têm inteligência e vontade, personalidade e imortalidade. Jesus confirma a existência deles e indica a relação próxima que os anjos têm com Deus. "Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus". (Mateus 18:10).

Os anjos têm papéis importantes não só no Antigo Testamento, mas nos Evangelhos. Coube ao anjo Gabriel anunciar o plano de Deus —a vinda de Jesus ao mundo— à Virgem Maria.

Em países como Austrália, Canadá, em algumas nações europeias e da África, o dia é um feriado nacional. Na Itália, por exemplo, ela é conhecida também como "Pasquetta", a pequena Páscoa em que é costume preparar um piquenique no campo com a família e comer os ovos decorados no dia anterior.

Já nos países cristãos ortodoxos este é um dia de alegria, a chamada "Segunda-feira Radiante". Por isso, os ofícios são encurtados e simplificados. Toda a comemoração começa ainda na noite anterior, com cantos e o Evangelho lido em línguas antigas e modernas.

O dia em que Francisco morreu também é importante para os protestantes luteranos. Na segunda-feira de Páscoa, eles celebram a aparição no caminho de Emaús, uma das primeiras vezes que Jesus é visto por discípulos após o sepulcro. (Lucas 24:13-35). O anjo, aliás, avisa justamente sobre estes momentos, em que eles o veriam novamente na Galileia.

Fiéis consideraram o dia da morte do papa significativo. "Deixar este mundo em uma data tão enraizada em ressurreição e esperança parece profundamente sagrado. Um eco sutil da própria mensagem que ele dedicou sua vida a compartilhar. Que ele descanse em paz, envolto na luz do Cristo ressuscitado. 'Muito bem, servo bom e fiel'", escreveu a fiel Michelle Micalizzi no Facebook, citando outra passagem. (Mateus 25:23).