'Irmãzinha' de Jesus: quem é amiga do papa que quebrou regras de velório

A freira Geneviève Jeanningros chamou atenção hoje ao quebrar o protocolo e se aproximar do caixão do amigo, o papa Francisco.

Quem é Geneviève Jeanningros?

Nascida na França, a freira tem 81 anos e faz parte da Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus. Fundada pela irmã Madalena de Jesus em 1939, na Argélia, a congregação segue os ideais do religioso Charles de Foucauld: "o Evangelho vivido, a pobreza total e, sobretudo, o amor".

Geneviève trabalha diretamente com minorias. A irmã vive em um trailer com pessoas que trabalham no Luna Park, no bairro costeiro de Ostia, em Roma. Entre elas, estão pessoas LGBTQIAP+ (em especial mulheres trans) e de baixa renda.