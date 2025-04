Primeiro papa da Igreja foi um pescador pobre; veja lista de pontífices

O papa Francisco, que morreu ontem aos 88 anos, foi o 266º pontífice da Igreja Católica. Já o primeiro bispo de Roma foi um dos 12 apóstolos de Cristo, um pescador pobre que virou santo.

Quem foi o primeiro papa

Pedro é considerado o primeiro papa da história. Ele acabou se tornando o líder do grupo dos 12 apóstolos. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele assumiu a coordenação dos trabalhos. Pedro tem um lugar central no cristianismo primitivo, tanto que os papas são chamados de sucessores do apóstolo Pedro por tradição.

Antes de ser Pedro, chamava-se Simão. Os papas adotam um novo nome ao assumirem o posto, e o mesmo aconteceu com esse apóstolo que, nos primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia, é relacionado ao nome Simão. Ele trabalhava como pescador na região do mar da Galileia e, ao lado do irmão André, foi um dos primeiros discípulos de Jesus.