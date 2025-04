'Vice-papa' e ligado à China: quem é o cardeal nº 1 em apostas e no ChatGPT

Pietro Parolin ao lado do caixão do papa Francisco Imagem: Vatican Media/ AFP

Pietro é considerado "vice-papa" devido ao seu cargo na Igreja. Os secretários de Estado são semelhantes a um primeiro-ministro, ocupando o segundo lugar na hierarquia do Vaticano, atrás apenas do pontífice.

O cardeal também atuou no governo do papa Bento 16. Ele foi vice-ministro das Relações Exteriores e, em 2009, foi nomeado embaixador do Vaticano na Venezuela, onde defendeu a Igreja contra as tentativas de enfraquecê-la promovidas pelo então presidente Hugo Chávez.

Parolin foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Os conservadores o atacaram devido a um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo dizendo que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo chinês.

O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

Parolin defendeu o poder do Vaticano sobre os líderes de Igrejas locais. O cardeal criticou tentativas na Alemanha de permitir que padres abençoem simbolicamente casais do mesmo sexo. Segundo Parolin, as Igrejas locais não podem tomar decisões que acabem afetando todos os católicos.