Quem foi São Malaquias, que teria profetizado o último papa e o Juízo Final

A profecia foi publicada pela primeira vez em 1595 por Arnold de Wyon, um monge beneditino. O texto gerou fascínio por coincidir, supostamente, com características de diversos papas e, com o passar dos anos, se aproximar do fim - acredita-se que o próximo papa após Francisco seja o último.

A autenticidade da profecia de São Malaquias é contestada. A "descoberta" das previsões do santo em 1590 — mais de 450 anos após sua suposta revelação — é amplamente questionada por estudiosos, por exemplo. Não há qualquer menção a elas antes do século 16, explica Luis Alberto De Boni, doutor em Teologia e ex-professor da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Arnold de Wyon é o primeiro a falar de 'uma certa profecia'. Por que não contou como chegou até ele tal manuscrito? Por que não informou onde encontrou o texto original ou a cópia que lhe veio às mãos? Luis Alberto De Boni, em artigo sobre o tema

Muitos estudiosos acreditam que a profecia foi criada para influenciar um conclave. O objetivo seria manipular a escolha de um novo papa no século 16, mais precisamente no segundo conclave de 1590, realizado após a morte do papa Urbano 7º.