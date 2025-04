Do velório ao enterro: quem pode participar da despedida do papa

A despedida do papa Francisco, que começa hoje e vai até sábado, reunirá líderes mundiais e também fiéis no Vaticano. O pontífice morreu na segunda-feira, após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca, aos 88 anos.

O que aconteceu

Corpo será levado à Basílica de São Pedro na manhã de hoje, onde ficará exposto para visitação. Fieis poderão ver o caixão do papa Francisco nos seguintes horários: Quarta-feira (23), das 11h (6h no horário de Brasília) à 0h (19h no horário de Brasília); quinta-feira (24), das 7h (2h no horário de Brasília) à 0h (19h no horário de Brasília); e sexta-feira (25), das 7h (2h no horário de Brasília) às 19h (14h no horário de Brasília).

Fiéis do mundo todo podem comparecer para prestar suas homenagens. No sábado, como tradição, é esperado que milhares de pessoas estejam presentes para se despedir do pontífice durante a missa na Basílica de São Pedro. Na vez de João Paulo 2º, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham visitado seus restos mortais, além da presença de chefes de Estado de mais de 70 países e representantes das principais religiões do mundo.