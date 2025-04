Quem será o próximo papa? Segundo ChatGPT, o favorito é Pietro Parolin

Quem será o próximo papa? A pergunta que mobiliza o mundo católico — e não só — agora também ganhou uma resposta da inteligência artificial.

O que aconteceu

Cardeal italiano Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano, é o favorito para suceder o papa Francisco, com 27,6% de chances de ser escolhido no próximo conclave, segundo uma análise elaborada pelo ChatGPT a pedido da emissora francesa BFMTV.

A resposta indica Parolin como o nome mais forte para manter uma linha de continuidade com o pontificado de Francisco. Além da posição estratégica que ocupa hoje na Cúria Romana, o cardeal conta com apoio relevante entre os europeus, os italianos e os setores moderados do Sul Global.