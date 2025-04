Com cardeais a caminho, Vaticano expõe caixão do papa e reforça segurança

Cardeais de todo mundo começam a se dirigir ao Vaticano para acompanhar as cerimônias fúnebres de Francisco e participar do conclave que elegerá um novo papa. Imagens do corpo do pontífice no caixão, com um rosário nas mãos foram divulgadas ontem. Hoje, o corpo começa a ser exposto por três dias, recebendo visitas de fiéis e autoridades. O funeral está marcado para a manhã de sábado.

O que aconteceu

Ontem, um dia após a morte, corpo de Francisco foi exposto pelo Vaticano na capela da Casa Santa Marta. O caixão com o primeiro pontífice sul-americano passará por duas basílicas e será visto por milhares de fiéis antes de ser sepultado, no sábado.

Funcionários do Vaticano, freiras, bispos e autoridades foram os primeiros a se despedir do pontífice. Logo após exposição do caixão de Francisco na Casa Santa Marta, o papa recebeu orações e as últimas homenagens de religiosos e autoridades. Além dos membros da igreja mais próximos, o presidente da Itália, Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, visitaram o corpo.