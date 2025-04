Silêncio em meio à multidão: a despedida do papa na praça São Pedro

O sol deu as caras no céu de uma Roma que passou dias meio nublada, com nuvens encobrindo a cidade e a notícia da morte de Francisco encobrindo os corações. Às 9h em ponto, a praça São Pedro — que já estava cheia — silenciou. O sino começou a tocar. Aquele som grave, solene, ressoou como uma marcha fúnebre e acompanhou a procissão no seu percurso final.

O caixão simples de madeira — escolha do próprio Francisco, que sempre pregou a humildade — foi transportado aberto nos ombros de 14 assistentes do Vaticano. Eles seguiram, com passos lentos, o trajeto entre a Casa Santa Marta e a Basílica de São Pedro. Ao longo do caminho, seis cantores da Capela Sistina entoaram a Ladainha de Todos os Santos, entre antífonas e salmos, preenchendo o ar com uma beleza austera.

Parte da imprensa acompanhou o rito do alto do Braço de Carlo Magno, localizado na lateral direita da Praça São Pedro. Dali, era possível ver a multidão em silêncio.