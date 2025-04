Trump recua em guerra contra China e Fed; mercados reagem

O secretário de Estado do Vaticano, o italiano Pietro Parolin, é o nome mais cotado e também lidera nas casas de apostas. Nomeado por Francisco em 2014 e tido como um nome progressista dentro da igreja, ele é o decano entre os cardeais eleitores e vai comandar a votação.

Outros nomes que se destacam entre os progressistas são os do filipino Luis Antonio Gokim Tagle, do italiano Matteo Zuppi e do francês Jean-Marc Aveline.

Entre os nomes da ala mais conservadora, dois nomes que aparecem em várias listas de favoritos são os do húngaro Péter Erdo e do guineense Robert Sarah.

A disputa, porém, é imprevisível. Eleito em 2013, o argentino Jorge Mario Bergoglio foi uma surpresa. O conclave deve acontecer entre os dias 6 e 11 de maio.

Lucro da Tesla despenca

A Tesla reportou uma queda de 71% no lucro líquido do primeiro trimestre do ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor de US$ 409 milhões também é o menor para a companhia desde 2020.