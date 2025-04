Velório do papa: Vaticano considera estender horário devido às longas filas

Detalhes do enterro do papa continuam sendo decididos. Ainda não se sabe como o caixão será transportado da basílica de São Pedro, onde ocorrerá o velório, até a basílica de Santa Maria Maggiore — local do sepultamento. A Congregação dos Cardeais discute se haverá uma procissão ou um método menos chamativo para o deslocamento. Por isso, a presença de fiéis nessa etapa não está confirmada.

Papa está com um rosário nas mãos e vestido com a casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça. Caixão foi preparado na capela da residência Santa Marta, onde ele vivia, na tarde de segunda-feira após cerimônia de certificação de morte presidida pelo camerlengo. A colocação do corpo no local foi um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver ali, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

Papa morreu por AVC e insuficiência cardíaca aos 88 anos na segunda-feira (21). Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

Francisco pediu rituais simples

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.