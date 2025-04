Velório de Francisco é aberto; 20 mil pessoas devem se despedir do papa

Funcionários do Vaticano, freiras, bispos e autoridades foram os primeiros a se despedir do pontífice. Ontem, o corpo de Francisco foi exposto pelo Vaticano na Casa Santa Marta, onde o papa recebeu orações e as últimas homenagens de religiosos e autoridades. Além dos membros da igreja mais próximos, o presidente da Itália, Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, visitaram o corpo.

Rabino-Chefe de Roma, Riccardo Di Segni, prestando homenagem ao falecido Papa Francisco na Capela de Santa Marta, em 22 de abril Imagem: HANDOUT/AFP

Cardeais brasileiros que vão participar do conclave preparam a ida a Roma. Um deles, o cardeal João Braz de Aviz já está no Vaticano. O arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, já está a caminho e deve chegar nas primeiras horas de hoje. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, deve viajar amanhã. Os demais, cardeais Paulo Cezar Costa, Leonardo Steiner, Orani Tempesta e Sergio da Rocha ainda não têm datas para embarque.

Conclave deve acontecer entre os dias 6 e 11 de maio. Pelas regras do Vaticano, a votação deve ocorrer entre 15 e 20 dias após a morte do papa. No entanto, se todos os cardeais estiverem presentes e houver consenso, o processo pode ser antecipado.

Papa morreu por AVC e insuficiência cardíaca aos 88 anos na segunda-feira (21). Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

Francisco pediu rituais simples

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.