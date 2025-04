Mais de 90 mil fiéis dão adeus a Francisco; Lula e Milei seguem para Roma

Médico detalhou últimos momentos do pontífice.Sérgio Alfieri contou ao jornal italiano Corriere della Sera que recebeu um telefonema em sua casa por volta das 5h30 da manhã, pedindo que ele fosse ao Vaticano com urgência. Ao chegar, viu o papa de olhos abertos e sem responder a qualquer estímulo. "Naquele momento, eu soube que não havia mais nada a fazer", disse.

Projeto de lápide de papa Francisco foi revelado.Ela será de mármore com uma única inscrição: "Franciscus" (Francisco, em latim). Também terá a reprodução da cruz peitoral usada pelo papa em vida. Ele será enterrado na manhã de sábado, na Basílica Santa Maria Maggiore.

Sobrinho de papa vai viajar com dinheiro doado. Mauro Bergoglio não recebeu apoio do governo argentino e vai se despedir do tio graças a uma doação privada. Ele teria dado uma entrevista dizendo que queria viajar, mas não tinha como pagar. No dia seguinte, uma empresária lhe doou as passagens. "Eu nunca pedi um favor. Me ofereceram e aceitei porque era a única maneira que eu tinha de me despedir", disse Mauro, filho de Oscar Bergoglio, irmão falecido de Francisco.

Lula e Janja embarcaram ontem para Roma.Além da cúpula dos três Poderes, quatro ministros, sete deputados e três senadores integram a comitiva, que usará um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). Geraldo Alckmin, que é católico praticante, ficará no Brasil e assume como presidente em exercício enquanto Lula estiver fora.

Milei também vai ao Vaticano.O presidente argentino sempre foi crítico do papa e não compareceu a homenagens no país, mas deve chegar a Roma amanhã. O papa foi crítico da repressão promovida por Patricia Bullrich, ministra da Segurança, contra aposentados em protestos na Argentina. Sua presença na comitiva gerou estranhamento e crítica nas redes sociais.

JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, minimizou diferenças com papa.Ele se encontrou brevemente com o pontífice horas antes de sua morte. "Tive a sorte de apertar a mão dele e dizer que rezo por ele todos os dias, porque... eu rezei, e rezo", disse. Ele disse ser uma "benção" poder encontrar com o pontífice horas antes dele morrer, e evitou falar sobre conflitos ideológicos entre Francisco e o governo Trump. O religioso criticou veementemente as deportações massivas promovidas pelos republicanos.