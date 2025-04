DJ, jogador de futebol e só uma irmã viva: quem é quem na família Bergoglio

A única irmã viva de Francisco

Irmã de Francisco, Maria Elena Bergoglio, ao lado de seu filho Jorge, neto do papa Imagem: Juan Mabromata/AFP

A dona de casa María Elena Bergoglio é a caçula de Jorge Mario. Sendo 12 anos mais nova que o pontífice, é a única sobrevivente dos cinco filhos do casal Mario José Bergoglio e María Regina Sívori.

Apesar da diferença de idade, ela enfrenta problemas de saúde há mais de uma década. María vive sob o cuidado de freiras em Buenos Aires, segundo o jornal argentino La Nación.

A caçula não via Jorge Mario desde que ele foi eleito papa. No entanto, as idosas primas Carla e Nella, sobrinhos, sobrinhos-netos chegaram a visitar Francisco em Roma nos últimos anos. Através de María Elena, o papa Francisco era tio do arquiteto Jorge e do comerciante José.

Apesar de ter renovado o passaporte para visitar o irmão, ela foi proibida pelos médicos de encarar a longa viagem de avião. Francisco, por sua vez, nunca retornou à Argentina em meio às demandas do papado e às tensões com os governantes do seu país de origem, segundo o La Nación.