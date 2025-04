Igreja já teve 3 papas ao mesmo tempo; entenda o 'Grande Cisma do Ocidente'

Concílio de Constança trouxe resoluções definitivas à crise. Entre 1414 e 1418, os três papas foram depostos ou abdicaram, e Martinho 5º foi eleito de forma consensual, encerrando o Grande Cisma. Com isso, a unidade da Igreja foi restaurada, e a importância dos concílios foi reforçada para prevenir futuras crises.

Como funciona o conclave nos dias de hoje?

A eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.

Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais, por exemplo.

No início do conclave, os cardeais fazem um juramento de silêncio. Além dos cardeais, todos os funcionários do serviço que têm acesso a eles também deverão jurar que manterão segredo sobre tudo o que tiver relação com as reuniões, sob pena de excomunhão.

Os cardeais passam em cortejo da Capela Paulina até a Sistina. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.