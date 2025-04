Os guardiões do papa: quem são os homens por trás das vestes coloridas

A Guarda Suíça Pontifícia se destaca em meio ao mar de fiéis na Praça São Pedro. Os homens de estatura imponente, postura impecável e uniformes listrados em azul, vermelho e amarelo chamam a atenção como personagens de uma pintura viva. Parecem saídos de um quadro de Rafael e, de fato, carregam a herança visual e histórica do Renascimento. Mas por trás das vestes elaboradas, estão soldados treinados, disciplinados e profundamente comprometidos com a missão de proteger o líder espiritual da Igreja Católica.

A guarda foi fundada em 1506 por ordem do Papa Júlio II e todos os anos, desde então, no dia 6 de maio, os novos recrutas prestam juramento ao Papa. A data é simbólica: neste dia, no ano de 1527, 147 guardas morreram defendendo o Papa Clemente VII do ataque de 20 mil soldados do imperador Carlos V, no episódio conhecido como o Saque de Roma. Dos 189 guardas presentes, apenas 42 sobreviveram.

Ainda não há certeza se com a morte de Francisco, o juramento ocorrerá na mesma data ou será mudado à espera do futuro Papa. Segundo uma fonte do Vaticano, ainda não foi dada nenhuma indicação sobre o ato. "Essa é uma decisão do Colégio dos cardeais e até agora não foi dada nenhuma indicação sobre uma possível mudança de data".