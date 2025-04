Fanático por futebol, papa não via San Lorenzo na TV por promessa de 1990

Oficial da Guarda Suíça, que fazia a proteção do pontífice, ficou responsável por acompanhar os jogos do San Lorenzo. O guarda era encarregado de descrever o que via em detalhes a Francisco, para que ele ficasse a par do que acontecia em campo.

Amuleto do San Lorenzo

Carteirinha de sócio de Mario Jorge Bergoglio no San Lorenzo Imagem: Reprodução

Francisco virou um amuleto da sorte do San Lorenzo logo após se tornar papa. Coincidência ou não, o time argentino se tornou campeão nacional no fim de 2013 e, oito meses depois, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história, diante do Nacional do Paraguai.

Era comum, aliás, ver torcedores do clube fantasiados de papa Francisco ao longo da campanha da Libertadores. Após a final, o pontífice recebeu a delegação do San Lorenzo no Vaticano, em comemoração à conquista. Após sua eleição como papa, em 13 de março de 2013, Francisco recebeu uma camisa do San Lorenzo, e a equipe ainda jogou uma partida com um uniforme em homenagem a ele.

A relação do Santo Padre com o San Lorenzo era de infância. Seu pai jogava basquete no time do bairro de Almagro, e o levava ao estádio para assistir ao time de futebol.