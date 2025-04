Igreja Católica teve nove papas assassinados ao longo da história

Sisto 2º (257-258)

Foi capturado e decapitado no cemitério de Pretextato, em Roma. O papa foi surpreendido enquanto celebrava liturgia e morto junto a quatro diáconos, durante um decreto imperial que proibia reuniões cristãs. Canonizado como mártir, sua execução está entre as mais bem documentadas da era pré-constantiniana.

Estêvão 6º (896-897)

Foi estrangulado na prisão após protagonizar um dos episódios mais macabros da história da Igreja. Em 897, ele ordenou o julgamento do cadáver de seu antecessor, o papa Formoso, no evento conhecido como Sínodo do Cadáver. O corpo foi exumado, vestido com paramentos, teve os dedos cortados e foi lançado ao rio Tibre. O escândalo causou revolta popular, e Estêvão foi deposto e morto meses depois.

João 12 (955-964)

Morreu de forma violenta, possivelmente assassinado por um marido traído. Sua reputação incluía acusações de incesto, simonia e violência contra clérigos, segundo crônicas da época. Algumas versões relatam que ele morreu durante um encontro com uma mulher casada; outras, que sofreu um derrame fulminante.