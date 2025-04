Para morreu rapidamente e sem muita dor, diz médico

Em comunicado, o governo russo disse que os alvos dos ataques foram a indústria e instalações bélicas da Ucrânia.

A ofensiva de Putin ocorre um dia depois de Donald Trump voltar a atacar Zelensky, em reação à sua rejeição da proposta americana para que a Ucrânia abra mão da Crimeia, ocupada pela Rússia desde 2014.

Trump se manifestou sobre isso em sua rede social: "A declaração feita por Zelensky hoje não fará nada além de prolongar o "campo de matança", e ninguém quer isso! Estamos muito perto de um acordo, mas o homem sem "cartas na manga" deveria agora, finalmente, concluir isso", postou.

China diz só negociar se "Trump cancelar tarifas"

A China afirmou hoje que só voltará a negociar com os EUA se Donald Trump "cancelar completamente todas as medidas tarifárias unilaterais".

Se isso ocorrer, disse um porta-voz do Ministério do Comércio do país, "a China encontrará uma forma de resolver as diferenças pelo diálogo entre iguais".