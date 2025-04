Compra de cardeais e até incesto: quem foi Alexandre 6º, o 'papa corrupto'

Estas atitudes chocaram a opinião pública e foram exploradas por seus inimigos, que viam em sua figura a decadência da Igreja. Pregadores como Girolamo Savonarola o acusavam publicamente, e suas críticas ecoaram entre fieis cansados da corrupção e do luxo da Cúria Romana.

Suposto retrato de Lucrécia Bórgia (atribuído a Dosso Dossi, c. 1519) Imagem: Reprodução/Galeria Nacional de Vitória (Austrália)

Entre os rumores mais escandalosos do período estão as acusações de incesto envolvendo Alexandre 6º e seus filhos. Embora nunca comprovadas, havia suspeitas de que ele mantinha uma relação inadequada com Lucrécia Bórgia, sua filha.

Essa narrativa foi muito explorada por adversários políticos dos Bórgia, tanto para desmoralizar o papa quanto para enfraquecer sua influência. A fama de Lucrécia como figura envolta em venenos, traições e luxúria foi alimentada por essas histórias, muitas das quais se revelaram exageradas ou infundadas, mas que refletiam o clima de escândalo e intriga que cercava a família.

O papa também foi acusado de legitimar a escravidão colonial. Durante o pontificado de Alexandre 6º, a Igreja Católica desempenhou um papel importante na legitimação da expansão colonial europeia. Em 1493, por meio das bulas Inter Caetera e Dudum Siquidem, ele concedeu aos monarcas espanhóis o direito exclusivo sobre novas terras "descobertas" no Novo Mundo, com o objetivo de evangelizar os povos indígenas.

Embora essas bulas não mencionassem diretamente a escravidão, na prática, legitimaram a dominação europeia sobre populações nativas. Sendo assim, elas teriam sido utilizadas para justificar a escravização e exploração dos povos das Américas e da África.