Quem são os homens que carregaram o caixão do papa?

Por exemplo, quando o papa vai receber um grupo de 50 pessoas, eles organizam a sala, encaminham as pessoas, explicam como funciona. Enfim, eles não são os responsáveis pelo protocolo, mas são funcionários que atuam nessa área. São pessoas mais práticas, que ajudam a organizar e acompanhar, especialmente quando há autoridades. Eles contribuem para que tudo ocorra de forma organizada, com todos os lugares ocupados -- primeira fila, segunda fila, os diplomatas.

Filipe Domingues, especialista em Vaticano

Antigamente, os sediários também eram responsáveis pelo transporte do papa. Assim, carregavam a sede gestatória, um trono no qual o pontífice era conduzido em cerimônias, geralmente em locais abertos. O último papa a utilizá-la foi João Paulo I, em 1978. Com o tempo, ela foi sendo substituída por outras formas de facilitar a visualização do papa, como o papamóvel.

Sediários podem carregar o caixão novamente. Domingues acredita eles devem aparecer nas próximas etapas do protocolo, como no fechamento do caixão, previsto para sexta-feira, e também em partes do transporte até o local do sepultamento. "Provavelmente isso será feito de carro, mas, entre uma situação e outra, serão eles que irão conduzir."

Francisco será sepultado no sábado, na Basílica de Santa Maria Maggiore, às 5h de Brasília (10h no horário do Vaticano). Vários chefes de Estado e lideranças mundiais confirmaram presença na despedida ao pontífice.