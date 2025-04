Silêncio, horas de fila e registros no celular: fiéis se despedem do papa

Freira amiga do papa quebrou rigoroso protocolo. Chorando, a irmã Geneviève Jeanningros, 82, se aproximou do caixão para rezar, mas não foi contida pela segurança. De acordo com o protocolo, neste primeiro momento, apenas cardeais, bispos e funcionários do Vaticano poderiam se despedir do papa.

Por ser amiga do papa Francisco, a freira Geneviève não foi contida pelos seguranças Imagem: Reprodução/ X - @GiovaQuez

Cenário não era apenas de devoção, mas também de oportunidade — espiritual para uns, financeiro para outros. O comércio de artigos religiosos espera ver as vendas aumentarem nos próximos dias. Em uma das lojas, o artigo mais vendido era um santinho com a imagem de Francisco no dia de sua eleição em 2013, geralmente comprado junto a um rosário. Na internet, a especulação já começou: ao UOL, um comerciante disse ter encontrado uma moeda comemorativa do papa por 500 euros.

Caixão será fechado amanhã; enterro acontece no sábado

Previsão do Vaticano é fechar o caixão amanhã às 15h (10h no Brasil). O rito de fechamento será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell.

Funeral começa depois de amanhã às 10h, no horário local de Roma (5h em Brasília). O cardeal italiano Giovanni Battista celebra a missa de corpo presente, uma cerimônia de despedida.