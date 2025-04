Escolha do novo papa será rápida? Tempo dos conclaves está caindo

Nos últimos dez conclaves, houve uma redução significativa no tempo para o ritual escolha dos papas — que já chegou a durar de 34 meses durante edição na idade média. De 1903 a 2013, o tempo médio para escolha do pontífice foi de apenas três dias, com o conclave mais longo tendo durado apenas cinco dias.

O que aconteceu

O conclave mais rápido aconteceu em 1939 para a escolha do italiano Pio XII, quando em menos de 24 horas os cardeais já haviam definido o escolhido. Nos últimos dez conclaves, registrou-se a tendência de redução do tempo médio para escolha de pontífice. Contudo, a reunião para escolher o próximo papa nem sempre foi rápida, para a escolha do papa Gregório X, por exemplo, foram 34 meses, no ano de 1271.

No início e metade do século passado, os conclaves duraram ao menos quatro dias. As reuniões do colégio cardinalício de 1903 e 1914 duraram quatro dias, enquanto o de 1922 durou cinco dias.