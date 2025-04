Vance minimiza diferenças políticas com papa e diz que encontro foi 'sorte'

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, minimizou as diferenças políticas entre o governo Trump e o papa Francisco. Ele também disse que se sentiu sortudo por ter tido um dos últimos a encontrar o pontífice antes de sua morte.

O que aconteceu

Encontro na véspera do falecimento do papa. Os dois se reuniram brevemente na manhã de domingo no Vaticano, enquanto JD Vance visitava a Itália. O "encontro privado" de "alguns minutos" aconteceu "pouco depois das 11h30 (6h30 no horário de Brasília) " na residência de Santa Marta.



"Tive a sorte de apertar a mão dele e dizer que rezo por ele todos os dias, porque... eu rezei, e rezo." Vice-presidente dos EUA disse que refletiu sobre o fato de ter sido uma das últimas autoridades a conhecer Francisco, a quem ele descreveu como um grande pastor.



"É bem louco, na verdade. E, obviamente, quando o vi, não sabia que ele ainda tinha menos de 24 horas de vida na Terra. Foi uma grande bênção", disse Vance a jornalistas na Índia.

JD Vance minimiza as diferenças entre o governo dos EUA e o pontífice. O papa foi um crítico severo das políticas de imigração do presidente Donald Trump, chamando de vergonha pouco antes de sua posse em janeiro.