Dia do fim do fascismo na Itália coincide com velório do papa: Falem de paz

O último dia de velório do Papa Francisco coincide com a comemoração do Dia da Libertação na Itália. Neste 25 de abril, são comemorados os 80 anos do fim da ocupação nazista e da ditadura fascista no país.

A coincidência entre o luto pelo papa argentino e o aniversário da libertação criou uma atmosfera de sobreposição simbólica. De um lado, milhares de fiéis na Praça São Pedro para a despedida do pontífice, e do outro, manifestações e atos públicos em outras praças romanas lembrando a Resistência, que colocou fim a mais de 20 anos de ditadura fascista e à ocupação nazista no país.