Brasileiros que viram papa Francisco na Páscoa: 'Tom de despedida'

De férias na Itália, a pernambucana Letícia Silveira, 30, e o marido, Ramon Pulchério, 29, estiveram em Roma no fim de semana de Páscoa e participaram da última missa antes da morte do papa Francisco, aos 88 anos.

Papa estava "abatido"

Cristãos e católicos, eles decidiram participar da missa do domingo no Vaticano. A esperança era ver o papa pelo menos na janela da Basílica de São Pedro, onde acontecem as missas, já que imaginavam que Francisco não celebraria por conta de seus problemas de saúde.

"A missa foi incrível, linda. E quando o papa apareceu, as pessoas gritavam em diversos idiomas", conta Letícia. Para eles, o momento já estava sendo muito importante.