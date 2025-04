Corpo de papa já explodiu em velório e fez médico virar 'persona non grata'

Galeazzi-Lisi, responsável pela catástrofe, se tornou persona non grata (pessoa indesejada, em tradução livre) na Cidade do Vaticano. Além disso, por ter vendido fotos do papa em tratamento de saúde a revistas e jornais da época, levou o título de "primeiro médico corrupto".

Como são os velórios de papas?

O funeral de um papa segue um rito solene, tradicionalmente realizado na Praça de São Pedro. A cerimônia é presidida pelo Decano do Colégio dos Cardeais, e é composta pelos seguintes momentos:

Rito da encomendação e exéquias: inclui orações e leituras bíblicas, pedindo pelo descanso eterno do papa. Missa de réquiem: uma celebração especial é realizada para pedir a Deus que acolha a alma do pontífice no Céu. Durante essa missa, são feitas leituras e preces específicas pelo papa falecido. Última oração e rito final: o caixão do papa é aspergido com água benta e incensado, simbolizando a purificação e a entrega de sua alma a Deus.

Ao todo, o processo pode chegar a nove dias, sendo três de exposição do corpo. Para que isso aconteça sem intercorrências, é preciso que o corpo do papa passe por um processo de tanatopraxia —ou embalsamamento— que retarda o processo de decomposição natural do corpo por meio de higienização, necromaquiagem e aplicação de produtos químicos como o formol.

Como foi o processo em Francisco?

Líquido à base de formol foi injetado no corpo. As substâncias passam por todo o sistema circulatório e ajudam a retirar o sangue do corpo, que saem por uma abertura feita no pescoço, pela veia jugular. O profissional que realiza o processo pode massagear o corpo para auxiliar na drenagem. Agentes conservantes preservam o corpo, e corantes dão uma cor mais realista e natural.