Funcionário do governo italiano que chamou Francisco de antipapa é demitido

Antonio Pappalardo, diretor da Justiça Juvenil de Emília-Romanha, em Bolonha, no norte da Itália, foi afastado do cargo por chamar o papa Francisco de "antipapa" em posts no Telegram.

O que aconteceu

Pappalardo criticou Francisco em publicações feitas em seu canal no aplicativo de mensagens. As ofensas foram divulgadas logo após a morte do pontífice, na segunda-feira (21), e causaram indignação na Itália.