Governo Trump volta atrás e mantém vistos de 1.500 estudantes estrangeiros

O governo dos EUA voltou atrás da decisão de cancelar mais de 1.500 vistos de estudantes estrangeiros. A medida anunciada hoje é um alívio para imigrantes que teriam que retornar para seus países ou poderiam ser deportados.

O que aconteceu

Autoridades de imigração do país vão implantar um novo sistema de revisão e cancelamento de vistos de estudantes estrangeiros. Até que o processo seja concluído, as agências de imigração não devem alterar ou revogar os documentos já emitidos, explicou o advogado do Departamento de Justiça dos EUA, Joseph F. Carilli.

A medida foi anunciada após várias ações judiciais individuais foram movidas na Justiça norte-americana. Os estudantes reclamam de não terem sido avisados da revogação de seus vistos, nem dos motivos para tal.