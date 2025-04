Juíza é presa pelo FBI sob suspeita de facilitar fuga de imigrante mexicano

Magistrada teria ajudado imigrante mexicano a escapar da prisão. O homem, identificado como Eduardo Flores Ruiz havia sido preso pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos). Mas, segundo Patel, ele foi encaminhado para um tribunal para participar de uma audiência. Ao chegar no local, a juíza "desviou agentes federais do indivíduo", diz a denúncia.

"Acreditamos que a juíza Dugan intencionalmente desviou agentes federais do indivíduo a ser preso em seu tribunal, Eduardo Flores Ruiz, permitindo que o indivíduo — um imigrante ilegal — escapasse da prisão. Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está preso desde então, mas a obstrução da juíza criou um perigo ainda maior para o público", acrescentou o diretor do FBI.

Juízes de alguns estados criticam o trabalho do ICE. Os magistrados questionam os esforços do governo Trump para localizar e deter imigrantes em tribunais. Segundo a categoria, esses esforços fizeram com que os imigrantes se recusassem a comparecer como vítimas ou testemunhas em audiências não relacionadas, por medo de serem presos.

Juíza tem quase 30 anos de carreira

Hannah Dugan nasceu em Milwaukee. A carreira dela no cenário jurídico de Wisconsin começou há quase três décadas, com foco principalmente em direito civil e liderança cívica.

Dugan está agora em seu nono ano como juíza do Tribunal do Condado de Milwaukee. No início da carreira, a magistrada se dedicou ao trabalho em organizações de assistência jurídica e depois como diretora executiva da Catholic Charities, uma organização católica de serviços sociais.