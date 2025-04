Fiéis dão o último adeus ao papa; chefes de Estados chegam a Roma

Mais de 120 mil pessoas já se despediram do papa Francisco, e o Vaticano estima que esse número deve ultrapassar os 150 mil até o encerramento da exposição do corpo na Praça de São Pedro, prevista para as 13h (horário de Brasília).

Logo depois desse horário, o caixão deve ser selado para a missa de Exéquias, que ocorre amanhã às 5h, conduzida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re. Cerca de 130 delegações internacionais, incluindo mais de 50 chefes de Estado e de 10 monarcas são esperados para a cerimônia.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja já estão na capital italiana, assim como o presidente argentino, Javier Milei. Donald Trump e o ex-presidente americano Joe Biden também confirmaram presença.