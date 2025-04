Harley-Davidson e jaqueta do papa Francisco arrecadaram quase R$ 2 milhões

Papa Francisco recebeu a Harley-Davidson Dyna Super Glide em 2013 Imagem: Osservatore Romano - EPA

Estou muito feliz com o resultado alcançado e muito satisfeito com a instituição. Com certeza é um recorde mundial para uma Harley-Davidson do século XXI e, certamente, para uma jaqueta de couro Harley-Davidson. Em toda a minha carreira, nunca vi tanto interesse em uma motocicleta quanto esta, e ela viralizou. Recebi pedidos do mundo todo Ben Walker, chefe de motocicletas da Bonhams, à BBC

Motocicleta foi arrematada em fevereiro de 2014 por 241 mil euros. Já a jaqueta personalizada da marca foi leiloada por 57.500 euros. Levando em consideração a cotação do euro à época e a valorização do montante pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), os valores somados seriam o equivalente a R$ 1.843.453,99 hoje.

Todo o montante arrecadado foi doado para a Organização Humanitária da Igreja Católica, Caritas Roma. Os valores foram repassados destinados ao abrigo Don Luigi di Liegro e para uma cozinha comunitária que oferece refeições gratuitas a pessoas em situação de rua na capital italiana.

O modelo Dyna Super Glide era comercializada no Brasil por R$ 41.900 em 2013. A motocicleta conta com motor de 1.585 cilindradas, torque de 11,9 kgfm a 3.500 rpm, câmbio de seis marchas, tanque de 18,9 litros e pesa 310 kg.