Acolheu ciganos, trans e prostitutas: como freira virou 'irmã' do papa

A história da freira com Francisco começou décadas atrás, e a Argentina foi o elo inicial. Geneviève é sobrinha de Léonie Duquet, uma das freiras francesas sequestradas e mortas durante a ditadura militar no país. A tia da francesa desapareceu após ser presa em 10 de dezembro de 1977. Foi levada a ESMA, um centro de detenção clandestina, e nunca mais voltou.

Irmã Geneviève Jeanningros Imagem: Reprodução/Redes sociais

"Essa Igreja não é a minha"

Geneviève relembrou, em vídeo gravado em francês e encaminhado à reportagem do UOL, o impacto do passado argentino em sua vida e a importância do encontro com Francisco. "Visitei a ESMA, onde ela [a tia] foi presa. No dia do enterro, na Igreja Santa Cruz, a igreja estava lotada, mas não havia nenhum representante da diocese. Havia apenas alguns padres próximos dos pobres, as Mães da Praça de Maio. Chorei do início ao fim da missa. Depois, no avião de volta, chorei muito também. O que mais me doía era que parte da Igreja estava com a ditadura. E eu pensava: 'essa Igreja aí não é a minha'."

Ela decidiu escrever ao então cardeal Bergoglio e, para sua surpresa, recebeu uma ligação em resposta. "Ele me disse: 'Obrigado, minha irmã, por me enviar essa carta.' E acrescentou que não era alheio àquela situação. Eu disse que isso não bastava. Faltou presença. Ele ficou em silêncio e respondeu: 'Obrigado, minha irmã. É assim que fazemos entre irmãos e irmãs.'"

O medo da eleição e a reconciliação

Quando Francisco foi eleito papa, em 2013, Geneviève estava na Praça São Pedro. Ela conta que quando ouviu o nome do argentino, levou as mãos à cabeça e pensou: "Meu Deus, o que vai acontecer agora?". Disse que sentiu medo.