Papa jesuíta com nome franciscano? Um brasileiro influenciou a decisão

O nome inédito também foi um gesto simbólico de ruptura. Francisco rejeitou ornamentos tradicionais no momento da primeira aparição, optando por uma batina branca simples e tirando a estola logo após a bênção — sinais visíveis de simplicidade e desapego.

A escolha do nome Francisco não foi somente simbólica — foi uma decisão com peso teológico e pastoral. Para o teólogo Rodrigo Moraes, reitor do Seminário Teológico Mosaico, o papa poderia ter escolhido um nome vinculado à tradição jesuíta, como Inácio de Loyola, mas preferiu evocar a simplicidade e o compromisso com os pobres, valores centrais na figura de São Francisco de Assis.

Ao unir traços das duas ordens, Francisco sinalizou o tipo de Igreja que desejava conduzir. Moraes afirma que o pontífice projetou seu ministério a partir das "periferias humanas" — os esquecidos, os migrantes, os doentes, os que choram em silêncio.

Para o teólogo, a recusa de privilégios, a escolha pela Casa Santa Marta e o pedido por um funeral simples são expressões diretas de sua visão de papado. "Ele não queria governar de cima, mas servir de perto", resume.

A espiritualidade inaciana, por sua vez, não foi abandonada. O discernimento, a escuta atenta da realidade e a capacidade de rever caminhos marcaram sua condução. "Francisco foi profundamente jesuíta na forma como buscava encontrar Deus nos detalhes do mundo", diz Moraes.

A escolha do nome teve implicações dentro da estrutura eclesial (hierárquica). Segundo ele, setores mais conservadores se incomodaram com o gesto, que deslocava o centro da Igreja do poder para o cuidado. "Um jesuíta com nome de franciscano é uma inversão que carrega força simbólica", afirma.